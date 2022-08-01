〈中經院發布PMI〉疫情趨緩 7月NMI連2彈 回升至7個月來高點

中華經濟研究院今 (1) 日發布我國 7 月非製造業經理人指數 (NMI)，較上月揚升 7.0 個百分點至 56.7%，中斷連 2 月緊縮轉為擴張，並創 7 個月來高點，中經院院長張傳章表示，隨著國內每日新增確診人數增幅趨緩，非製造業商業活動和新增訂單在低基期下已好轉。

張傳章也提到，非製造業未來六個月展望指數仍連 4 個月緊縮，惟緊縮速度已趨緩，指數上揚 2.2 個百分點至 43.7%，顯示疫情趨緩，內需表現漸回穩。

7 月 NMI 四項組成指標中，商業活動和新增訂單轉為擴張，人力僱用擴張，供應商交貨時間上升。

其中，商業活動和新增訂單皆中斷連續 2 個月的緊縮轉為擴張，分別躍升 10.2、11.4 個百分點至 58.2%、57.7%。

非製造業的採購價格 (營業成本) 指數已連續 20 個月維持在 60.0% 以上上升速度，惟已連 3 個月擴張速度趨緩，續跌 0.8 個百分點至 70.2%。

未完成訂單 (工作委託量) 則中斷連 6 個月的緊縮轉為擴張，指數續揚 8.8 個百分點至 50.4%。

而存貨觀感指數再續揚 0.7 個百分點至 53.8%，創 2019 年 5 月以來最高，顯示高於當前營運所需。

圖表：中經院提供。

八大產業中，七大產業 NMI 呈現擴張，依擴張速度排序為住宿餐飲業 (72.5%)、零售業 (61.7%)、教育暨專業科學業 (60.3%)、資訊暨通訊傳播業 (59.6%)、運輸倉儲業 (54.8%)、營造暨不動產業 (54.5%) 和金融保險業 (52.7%)，僅批發業 (44.7%) 持續回報 NMI 呈現緊縮。

而展望未來，有五大產業回報未來六個月展望呈緊縮，各產業依指數緊縮速度排序為批發業 (22.9%)、金融保險業 (31.0%)、營造暨不動產業 (39.3%)、教育暨專業科學業 (46.6%) 和運輸倉儲業 (48.1%)，不過，住宿餐飲業 (60.0%) 與資訊暨通訊傳播業 (55.9%) 則回報未來六個月展望呈現擴張，零售業回報為持平 (50.0%)。