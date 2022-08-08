〈台塑四寶業績發表〉台塑Q3恐旺季不旺 台塑化估8月油價維持弱勢

台塑四寶今 (8) 日公布 7 月營運表現並釋出後市展望，受終端需求放緩影響，台塑 (1301-TW) 預計第三季恐旺季不旺，台化 (1326-TW) 認為市況將持續低迷，而南亞 (1303-TW) 則估，第三季電子材料業務可望成長，油價方面，台塑化 (6505-TW) 預期 8 月將維持弱勢。

台塑

台塑董事長林健男表示，第三季石化產品價、量齊跌，營收將較第二季下滑，主因各國紛紛升息對抗高通膨，消費者購買力減弱、需求萎縮，使石化產品價格走跌，加上配合台塑化 OL-2 廠歲修，第三季開工率估低於前季。

林健男指出，終端需求減、客戶購料轉趨保守，第三季石化業恐旺季不旺，台塑化 OL-2 廠計劃歲修至 9 月下旬，因此，台塑第三季 18 座廠配合歲修，歲修廠房較上季增加 13 座，預計第三季開工率將較前季 91% 下滑至 79%。

南亞

南亞董事長吳嘉昭表示，需求放緩，下修第三季營收，預估較第二季下滑，不過，受惠伺服器、車用載板需求支撐，8 月電子材料營收可望上升，預計 8 月整體營收也將優於 7 月。

業務展望方面，吳嘉昭說，電子材料因伺服器、車用新品支撐高階材料市場，第三季營收可望成長，不過，化工產品中因可塑劑、EG 價格走跌，第三季營收將下滑，其中 EG 甚至已近成本線，將持續維持減產。聚酯產品需求放緩並進入淡季，營收估將減少。

台化

台化董事長洪福源說，7 月市場動能急遽萎縮，價量下滑狀況遠超過公司預期，預估 8 月市場需求持續低迷，營收不如 7 月，但市況可望稍微回溫，銷量小幅成長，整體第三季仍比第二季減少，量、價皆有較大幅下滑。

不過，洪福源指出，市場近日出現轉折，下游心態略為好轉，聚酯纖維客戶開始備貨、產銷率改善，塑料價格大幅滑落，同業虧損已經減產因應，低價促使下游少量進貨因應需求，市況已看見築底的曙光。

台塑化

台塑化總經理曹明認為，由於原油市場需求減少、產油國供給持續增加，預估 8 月油價維持弱勢，利比亞部分油田開始復工，該國原油日出口量從 40 萬桶恢復至 100 萬桶，同時，全球煉廠逐漸進入檢修期，使煉油需求下降，國際能源署預估，第三季每日原油將剩 100 萬桶。

業務方面，曹明表示，歐洲積極向各地進口柴油建立冬季庫存，加上東南亞、澳洲柴油需求穩健，新加坡柴油價差強勁，汽油價差維持弱勢，但 9 月起亞洲煉廠進入密集檢修期，可望支撐汽油價差；輕裂解市況持續疲軟，亞洲業者進一步降量運轉、提前歲修，使近期價格止跌回穩。