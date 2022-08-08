〈台塑四寶業績發表〉終端需求放緩 7月營收1557.36億元 月減13.9%

台塑四寶今 (8) 日公布 7 月營收，總計營收 1557.36 億元，月減 13.9%、年增 8.75%，累計前 7 個月營收 1.125 兆元，年增 21.7%，受到終端需求放緩影響，台塑、台化、南亞營收皆較 6 月下滑雙位數，台塑化則因油價回落營收也減少 13%，不過高油價使台塑化營收仍較去年大增逾 4 成。

台塑 (1301-TW) 7 月營收 199.36 億元，月減 16.7%、年減 10.7%，累計前 7 個月營收 1648.64 億元，年增 6.6%。台塑表示，7 月配合台塑化 OL-2 廠歲修，開工率降低，產銷量減少，加上全球通膨高漲及產業鏈庫存調整，需求持續萎縮，客戶購料保守。

南亞 (1303-TW) 7 月營收 279.7 億元，月減 13%、年減 24%，累計前 7 個月營收 2247.94 億元，年減 2.4%。

南亞 7 月表現低於公司持平預期，公司指出，主要源於 EG 虧損大幅減產，BPA 銷售量、價大幅下修，致營收下滑；其他產品方面，電路板需求良好營收增加，環氧樹脂反應原料成本調降售價，聚酯產品因美國國慶運量減少。

台化 (1326-TW) 7 月營收 312.5 億元，月減 14.3%、年增 3.3%，累計前 7 個月營收 2344.4 億元，年增 11.5%。

台化指出，受通膨及升息等因素影響終端消費緊縮，產品行情走跌；銷量方面，終端需求放緩客戶為去化庫存，影響 SM、酚酮、PS 及 ABS 銷售，越南 FIC 因紡紗及聚酯絲銷售也減少，而 PTA 上月定檢復車，7 月產銷正常。

台塑化 (6505-TW) 7 月營收 765.8 億元，月減 13.4%、年增 42.3%，累計前 7 個月營收 5014.17 億元，年增達 52.3%。台塑化表示，受惠油價高檔，營收較去年同期大幅成長，不過與前個月相比油價有回落，使得煉油營收月減 12.2%，輕裂解持續受中短需求下滑影響，價量皆下挫，導致輕裂解營收月減 23.3%。