鈺創攜鈺立微推3D處理晶片 搶攻元宇宙商機

鈺創 (5351-TW) 及旗下子公司鈺立微將於 2022 TAIRO，共同展出超廣角 105 度之 3D 雙目類結構光電腦視覺次系統 YX8077 視覺 IC 及平台，搶攻工業與服務型機器人、智慧製造及 AR /VR / 元宇宙應用商機。

鈺創指出，隨著機器人、智慧製造及 AR /VR / 元宇宙應用不斷擴大，3D 視覺在機器人及自駕車和 AR/VR 等智慧領域及元宇宙應用扮演重要角色，對精度及效能要求也隨之提高。

鈺立微與鈺創推出次世代雙目視覺傳感融合 3D 處理晶片 eSP879，其內建 3D 深度引擎採用新一代演算法，讓雙目視覺在室外強光或低光源環境中，可達到高水準 3D 影像深度資訊擷取的表現，專注於處理物體邊緣，大幅降低資料運算消耗與頻寬，在應用場景適性更多元、更有效降低成本。

鈺創表示，鈺立微與鈺創推出的元宇宙 6dMVerseTM 應用之超廣角 105 度之 3D 雙目類結構光電腦視覺次系統 YX8077 視覺 IC 及平台，可因應機器人更成熟及創新，在不同場域中機器人對電腦視覺的高度需求，除能滿足工業與服務型機器人需求，更可迎接元宇宙商機。

此外，鈺立微電子也將於今年 TAIROS 展中，首次舉辦「元宇宙、機器人，電腦視覺創新技術論壇」，邀請 ARM、意法半導體等機器人巨擘及 AI 領域專家現場分享，主題聚焦在新科技及機器人產業關鍵趨勢及技術。

