晶技上半年EPS 4.88元 穩居台頻率元件廠每股獲利王

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 今 (8) 日公布財報，第二季稅後純益 8.4 億元，創三季以來新高，季增 25.33%，年減 8.71%，單季每股純益 2.72 元，累計上半年稅後純益 15.1 億元，年減 2.69%，每股純益 4.88 元，穩居台頻率元件廠每股獲利冠軍。

晶技第二季及 2022 年上半年獲利較去年同期下滑，主要是去年第二季起持續有重慶不動產開發案交屋入帳，墊高比較基期。

晶技第二季營收 35.4 億元，毛利率 39.3%，季增 2.02 個百分點，年增 2.76 個百分點，稅後純益 8.4 億元，創三季以來新高，季增 25.33%，年減 8.71%，單季每股純益 2.72 元。

晶技上半年營收為 67.31 億元，毛利率 38.35%，年增 1.98 個百分點，稅後純益 15.1 億元，年減 2.69%，每股純益為 4.88 元。晶技受惠擴廠，上半年每股純益，穩居台頻率元件廠之冠。

晶技估第三季營收將季增 5%，毛利率落在 36-38%，顯示在匯率挹注及產品結構改善下，有助獲利維持穩定，晶技也加入低軌衛星供應鏈，同樣也可受惠。

今年第二季以來，3C 電子產品傳出許多雜音，包括非蘋手機銷售遲滯、筆電庫存水位偏高，晶技指出，包括中國品牌手機廠去年第四季開始即傳出去化庫存，經過 2-3 季調整，預估下半年會有另一波需求產生。

晶技 2022 年資本支出 9.43 億元，其中在桃園平鎮廠支出的先進半導體製程、綠能、儲能設施等共 4.11 億元，占比最高。

今年上半年頻率元件廠每股純益表現，希華 (2484-TW) 為 2.54 元，加高 (8182-TW) 為 2.06 元，台嘉碩 (3221-TW) 為 2.76 元。