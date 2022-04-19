晶技攻車用電子 寧波新廠本月底動工 明年Q3開出

頻率元件業者首季表現符合預期，以車用、網通產品銷售最暢旺，部分抵銷手機廠去化庫存的壓力，晶技 (3042-TW) 旗下在浙江寧波覓地 33 畝籌建的車用頻率元件專廠，將在本月底動工，預計 2023 年 9 月投產，新廠將分期新增產能，每月將達 1.2 億顆。

晶技成立的晶創科技，目前自有產能設在同爲晶技子公司的寧波台晶電子廠區內，每月產能 6000 萬顆，隨著晶創已在浙江寧波取得 33 畝建廠用地，預計本月底動工，2023 年 9 月開出每月 6000 萬顆新增產能，後續新產能將分期擴充到每月 1.2 億顆，加計由台晶電子遷入的原有每月 6000 萬顆產能，明年 9 月完工後，將陸續開出產能達 1.8 億顆。

晶技轉投資公司晶創科技的新建廠程序上，目前已取得土地並且建廠程序獲當地政府完成審批，將在本月底動工，投入興建費用約 4.57 億元，預計在 2023 年 9 月完工投產。

晶創科技設立目的即爲強攻汽車應用市場，晶技董事長林萬興指出，晶創將在最短時間內完成全數認證並取得 Vendor Code，看好電動車頻率元件用量將達 100 -150 顆，較每台內燃機汽車使用 8-10 顆的需求量明顯放大。



晶技 2021 年稅後純益 31.17 億元，創新高，年增 1.18 倍，每股純益 10.06 元，晶技首季稅前盈餘為 8.05 億元，年增 9.1%，每股稅前盈餘 2.6 元。

晶技 2022 年首季營收 32.17 億元，季減 7.83%，年減 2.84%。法人推估晶技第二季營收將季增 5-10%。