晶技強攻車用頻率元件 首季營收占比達13%

全球電動車市場快速崛起，加速電子化設計滲透率，晶技 (3042-TW) 在去年正式成立專責公司生產，銷售車用頻率元件，並開展出具體成果，依晶技最新統計，車用產品在今年首季的營收占比已走高到 13%，供應車用產品新建廠也將正式動工，預計 2023 年第三季正式投產。

晶技一直在手機、網通頻率元件應用外，傾全力開拓車用市場，隨著全球電動車市場崛起，且在美系業者大量採用台 EMS 廠生產後，對晶技車用市場開啟一扇大門。

依晶技法說會資料揭露，2020 年總營收 110.48 億元，車用產品占 5%，2021 年線營收 152.45 億元，車用產品提升 8%，2022 年首季營收為 32.17 億元，車用產品占比已走高到 13%。

晶技車用頻率元件的銷售比重成長，與內燃機汽車產業電子化程度加深及電動車市場崛起加大銷售力道有關連，不過晶技轉投資正式成立晶創科技，以專設生產線、專業開發銷售，也發揮了加乘的效果。

晶技成立的晶創科技，目前股本規模已擴充到人民幣 1 億元，現有產能設在同爲晶技子公司的寧波台晶電子廠區內，每月產能 6000 萬，2023 年 9 月開出每月 6000 萬顆新增產能，後續新產能將分期擴充到每月 1.2 億顆，加計由台晶電子遷入的原有每月 6000 萬顆產能，明年 9 月完工後，將陸續開出產能達 1.8 億顆。

晶創科技在浙江寧波投入興建費用約 4.57 億元建廠，也為近年來少見的頻率元件業界整廠新建的動作，預計 2023 年 9 月完工投產。

晶技董事長林萬興看好，電動車頻率元件用量將達 100 -150 顆，較每台內燃機汽車使用 8-10 顆的需求量明顯放大。晶技首季營收 32.17 億元，自給稅前盈餘為 8.05 億元，年增 9.1%，每股稅前盈餘 2.6 元。