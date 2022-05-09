晶技首季EPS 2.16元 稱冠頻率元件廠

頻率元件產業第一季獲利表現優於預期，晶技 (3042-TW) 今 (9) 日公布 2022 年第一季稅後純益為 6.7 億元，創歷年同期新高，季減 2.33%，年增 6.09%，每股純益達 2.16 元，獲利也居頻率元件廠之冠。

晶技 2022 年第一季營收 32.17 億元，毛利率 37.28%，季 0.76%，年增 1.13 個百分點，稅後純益為 6.7 億元，季減 2.33%，年增 6.09%，每股純益達 2.16 元。

晶技 2022 年首季在有利匯率因素及產品組合帶動下，獲利出現成長。依晶技最新統計，車用產品在今年首季營收占比已走高到 13%，供應車用產品新建廠也將正式動工，預計 2023 年第三季投產。

晶技去年編列 25.9 億元資本支出，受限設備交期延後延後等因素，約有 2 億元連續性支出延後到今年完成，但公司 2022 年的資本支出仍達 9.43 億元，其中以支出在桃園平鎮廠的先進半導體製程、綠能、儲能設施的 4.11 億元最高。

就目前已公布 2022 年首季獲利的頻率元件廠來看，加高 (8182-TW) 首季稅後純益 1.14 億元，每股純益 1.07 元，希華 (2484-TW) 稅後純益 1.65 億元，每股純益 1.04 元，台嘉碩 (3221-TW) 稅後純益 8373 萬元，每股純益為 0.82 元；泰藝 (8289-TW) 稅後純益 8683 萬元，每股純益 1.27 元。