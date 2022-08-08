美腎臟新藥銷售額創高 寶齡本月營收挑戰同期高

寶齡富錦 (1760-TW) 美國授權夥伴 Akebia(AKBA-US) 公布第二季財報，腎臟新藥單季銷售額再創新高。寶齡預期，腎臟新藥美國專利到期，不需要額外支付銷售分潤金給發明人，本月能全額認列美國銷售分潤金，惟快篩試劑出貨量下滑，8 月營收仍有機會挑戰同期新高、歷史次高。

美國藥廠 Akebia 提到，第二季腎臟新藥銷售額達 4370 萬美元，再創新高，季增 5.6%、年增 32.4%。隨著藥品單價提升、銷售策略調整，整體銷售額持續增加，因此上修腎臟新藥全年銷售額，從 1.6-1.7 億美元增至 1.7-1.75 億美元。

寶齡過去取得腎臟新藥美國發明人的開發授權，並需支付對方上市後銷售分潤金；隨著該美國專利到期，寶齡 8 月銷售分潤金將可全額認列，以 Akebia 第二季銷售業績來看，寶齡可拿到約新台幣 8000 萬元。

法人表示，寶齡本月營收雖然快篩試劑未有明顯貢獻，但在腎臟新藥分潤金挹注下，仍有機會超越 6 月的 2.43 億元，創歷史次高。

寶齡指出，儘管醫院、公家單位仍持續出貨快篩試劑，不過衛福部徵收快篩試劑已經結束，整體出貨量下滑，本業營收將回到第一季水準。另外，目前也針對 BA.4、BA.5 等病毒變異株進行臨床測試，期望結果出爐後，有望進一步推升公家單位使用意願。