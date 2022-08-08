國碩迎大尺寸模組升級潮 Ribbon新品Q3放量

隨著國內模組廠下半年迎來大尺寸升級潮，國內導電銲帶龍頭國碩 (2406-TW) 為滿足客戶需求，第三季起將量產新款圓型 MBB 銲帶 (Ribbon)，看好隨著新品放量，將推升下半年獲利表現。

國碩表示，公司目前在國內市占率約 7-8 成，隨著國內模組跨入新一代的大尺寸產品，每片標準型模組從過往的 350W 提升至 380W，對銲帶的要求也從扁型轉換為圓型 MBB，目前主要模組廠皆已導入該新品。

由於新品獲利表現較佳、本季開始大量出貨，國碩產品結構也可望再優化，且因應現階段銅價波動較大，也向客戶採即時報價，將原物料上漲風險與客戶共同分擔。

觀察台模組廠量產時程，元晶 (6443-TW) 為台廠轉換速度較快業者，先前已擴充 M6、M10 大尺寸太陽能電池與模組，其中，M6 產品已量產出貨，M10 也即將在本月量產；安集 (6477-TW)M6 產線與聯合再生 (3576-TW) 大尺寸新品也都在年底前開出，象徵自下半年起，模組廠迎來大尺寸升級潮。

此外，隨著中國與部分東南亞國家關係緊張，相關地區因考量地緣政治因素，逐步改採非中國地區導電銲帶，國碩就接獲眾多海外訂單，並在上半年出貨，且因應海外客戶需求，正規劃前往海外設廠。

國碩認為，海外一年太陽光電的裝置量為台灣的數倍，成長空間大，加上地緣政治因素短期不易消失，看好在東南亞設廠的機會，目前除既有產品持續出貨，新品也已送樣至海外客戶端驗證，屆時在當地建廠後，就可減少驗證時程。