傳Apple Watch 8系列外觀不變 Pro版才是主角

一份外洩的消息顯示，今年 Apple Watch 主流的 「8 系列」外觀將不會有太大改變，焦點集中在 Apple Watch Pro。

根據一位名叫 ShrimpApplePro 在推特上的爆料，8 系列的設計與 7 系列相同，沒有任何改變，且由於 Pro 版的出現，8 系列不再推出 Edition 版，因此 8 系列外殼沒有鈦金屬版本，只有 41mm 和 45mm 的鋁合金及不鏽鋼版本。鋁合金版提供午夜黑、星光、Product RED、銀色可選，不鏽鋼版則有銀色及石墨色，意味著藍色和綠色不在選項內。

爆料者按指他們已取得外盒，該款盒子以更強力的膠水密封，因此經銷商更難以「整新品」魚目混珠 ，即二手商品當作新品再次販售。

這些設備似乎在 8 月進入量產，很有可能 9 月推出，但這只是臆測。

蘋果 (AAPL-US) 傾向將產品設計保留幾代，因此去年 7 系列大變身後，8 系列似乎不太可能獲得重新設計。

過去一年，有關 8 系列外觀設計的傳聞從「積極大變身」一路轉為「輕微變化」，目前傳聞轉向 Pro 款，因為高階版本似乎更有可能採用新設計，包括鈦金屬版本。

目前預期，蘋果將在 9 月大會上宣布 iPhone 14 系列和 8 系列的 Watch。