蘋果擬推大螢幕、續航力更強Apple Watch 瞄準極限運動愛好者

彭博引述知情人士報導，蘋果 (AAPL-US) 計劃推出有史以來螢幕最大的智慧手錶，搭載更大的電池和更堅固的金屬錶殼，目標客群瞄準極限運動愛好者。

這款錶殼更堅固的 Apple Watch 螢幕對角線估近 2 英寸，大於另外兩款即將推出的新款 Apple Watch，標準版的 Apple Watch Series 8 維持與上一代同樣的 1.9 英寸螢幕，低階版的 Apple Watch SE 也會保留當前的螢幕尺寸。

據了解，這款專門瞄準極限運動者的 Apple Watch，螢幕面積比目前最大的 Apple Watch 還要多出 7%，解析度約為 410x502 像素，與現有的其他型號相當，預計今年稍晚和另外兩款 Apple Watch 一同發表。

外型上，新款 Apple Watch 錶殼將使用更堅固的金屬材質，而非標準版本 Apple Watch 的鋁製錶殼，不僅螢幕更抗摔，電池容量也更大，可允許運動員長時間追蹤訓練情況；功能上則和標準版本一樣支援體溫測量，部分追蹤指標也將獲得改善，像是登山時的海拔數與游泳數據測量。

上述三款新 Apple Watch 都將採用 S8 處理器，晶片性能類似於 Apple Watch Series 7 使用的 S7。

彭博去年初就曾報導有關耐操版本 Apple Watch 的消息，當時報導預測價格將高於不鏽鋼版本的 Apple Watch，後者售價為 699 美元起跳。

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