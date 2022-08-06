〈熱門股〉彩晶擬買回8.8萬張庫藏股 股價重回票面價

面對整體面板景氣迎逆風，中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 第二季營運繳出獲利單，雖然整體上半年受業外投資評價拖累呈現虧損，但本業在工控、高值化轉型策略發酵下，表現相對穩健，公司也擬買回 8.8 萬張庫藏股，激勵本周股價走揚，站回票面價之上。

彩晶決議將自 8 月 3 日至 10 月 3 日，買回公司股份約 88000 仟股，用於激勵及提昇員工向心力，買回區間則落在 6.8-15.17 元，若股價低於區間價格下限，將繼續買回，買回總金額上限為 175.91 億元。

營運方面，彩晶雖然同樣受面板價格下滑，第二季整體產品平均售價約為 38 美元，較上季下滑 6 美元，拖累毛利率、營益率均較上季減少，但本業仍維持獲利，並抵消業外認列股票評價損失影響，第二季順利由虧轉盈，稅後純益達約 1927.1 萬元，每股純益 0.01 元，累計上半年則仍虧損，每股虧損 0.14 元。

彩晶今年以來本業均維持獲利，但首季受投資中光電 (5371-TW) 股票劇烈波動，因認列約 7 億元的股價評價損失，單季轉虧，彩晶表示，第二季業外仍認列部分中光電股價評價損失，不過隨著董事長焦佑麒 6 月進入中光電董事會後，已變更會計準則，改採權益法認列，後續股價波動將不再影響損益。