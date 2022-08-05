佳世達Q2純益季增8成 上半年EPS 0.77元

佳世達 (2352-TW) 今 (5) 日公告第二季財報，在高附加價值事業成長帶動下，本業利益衝上十年新高，稅後純益 9.81 億元，季增 83.7%、年減 74.2%，每股純益 0.5 元；上半年稅後純益 15.16 億元，年減 74.4%，每股純益 0.77 元。

佳世達第二季營收 627.94 億元，季增 3.2%、年增 12.2%；毛利率 14.8%，季增 1.8 個百分點、持平去年同期；營益率 3.6%，季增 1.4 個百分點、年增 0.2 個百分點。

佳世達表示，第二季營業利益 22.63 億元，季增 71%、年增 18.7%，創下十年新高，但因為去年同期有業外處分投資與資產利益 27 億元，導致稅後純益比較基期墊高呈現衰退。

上半年來看，佳世達營收 1236.6 億元，年增 15.7%、毛利率 13.9%，年減 0.9 個百分點、營益率 2.9%，年減 0.5 個百分點。

雖然去年有業外利益因素推升獲利，但佳世達今年也出售子公司明基電通 (香港)100% 股權，預估處分利益為人民幣 12 億元、約新台幣 54 億元，估貢獻每股純益 2.7 元，預計今年完成交割，也為全年獲利奠定成長基礎。