台驊Q2獲利寫單季次高 上半年EPS 14.11元

貨攬業者台驊 (2636-TW) 今 (5) 日公布第二季財報，單季賺達 10.86 億元，季增 18.64%、年減 35.58%，創單季次高，每股純益 7.65 元，也是單季第三高，上半年稅後純益 20.01 億元，年減 3.47%，每股純益 14.11 元。

台驊表示，上半年雖受上海疫情封城、俄烏戰事紛擾、全球通膨高升、市場供需缺口縮小，以及運價持續性下滑等眾多因素影響，但集團透過業務團隊積極攬貨，並爭取優勢運價等靈活操作，在淡季和利空因素干擾下，仍維持良好的營運表現。

對於第二季獲利較去年同期下滑，台驊說明，主要是因去年市場供需嚴重失衡、運價飆升，墊高比較基期，而今年則見到高庫存和高通膨降低購買力，影響市場需求，再加上業外投資評價利得減少所致。

台驊第二季合併營收 80.06 億元，季減 21.07%，年增 1.67%，營業毛利 14.74 億元，季減 35.2%，年減 15%，毛利率 18.41%，季減 4.01 個分點，年減 3.61 個百分點，營業利益 6.95 億元，季減 42.88%，年減 21.14%，營益率 8.69%，季增 18.6 個百分點，年減 2.51 個百分點，稅後純益 10.86 億元，季增 18.64%，年減 35.58%，每股純益 7.65 元。

台驊上半年合併營收達 181.51 億元，年增 31.84%，營業毛利 37.48 億元，年增 33.91%，毛利率 20.65%，年增 0.32 個百分點，營業利益 19.13 億元，年增 43.7%，營益率 10.54%，年增 0.87 個百分點，稅後純益 20.01 億元，年減 3.47%，每股純益 14.11 元。

展望後市，台驊說明，受到全球通膨高升和終端庫存去化緩慢壓力，導致運價連續性下跌，全球航運三大聯盟面對近期運價下跌採取空白航班 (blanksailing) 方式，減少艙位供給，使運價維持在長約水平，而歐美各國紛傳罷工事件，影響整體物流供應鏈的順暢，有機會因此調漲運價。

然而，台驊認為，若庫存未能有效消化，有可能限制未來幾季的貨櫃需求，預計海運市場將在年底出現放緩。

所幸，中國內需逐漸回升，進出口貿易也穩定增長，相對海空運面對港口罷工及油價上漲等營運風險，台驊看好，鐵路運輸更可展現運期短、運費低等優勢，將積極分食新型服務業態這塊大餅，並帶動倉儲運輸需求持續增長。