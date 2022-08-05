四金控7月獲利出爐 中信金每股賺1.53元

中信金 (2891-TW)、元大金 (2885-TW)、永豐金 (2890-TW) 與國票金 (2889-TW) 等 4 家金控 7 月獲利陸續出爐，目前由中信金以單月、累計獲利與累計每股稅後純益暫時居冠。

根據各金控自結的財務數據來看，中信金 7 月稅後純益 55.93 億元，累計前 7 月稅後純益 308.91 億元，每股稅後純益 1.53 元。

中信金表示，7 月份銀行及保險核心動能穩健，加上股利收入挹注影響，使得整體獲利表現良好。

中信金表示，與去 (2021) 年同期相比，銀行業務方面，國內及海外分子行放款皆持續成長，且利差因存放款結構改善及升息影響擴大，淨利息收入表現良好；保險業務則持續推廣傳統型及外幣型商品，動能穩健，未來將繼續掌握市場脈動創造收益。

元大金單月稅後純益 26.25 億元，累計前 7 月稅後純益共 141.48 億元、年減幅 36.8%，每股稅後純益 (EPS)1.17 元，其中核心子公司元大證券因台股價跌量縮，單月稅後 13.37 億元，累計前 7 月稅後純益 79.03 億元。

永豐金單月稅後純益 20.98 億元，累計稅後純益 103.07 億元，累計稅後純益 (EPS)0.91 元；國票金單月稅後純益 2.46 億元，累計稅後純益 10.34 億元，每股稅後純益 (EPS)0.34 元。