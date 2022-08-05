電聲元件7月營收 致伸73.8億元登兩年半新高 美律寫同期高

電聲元件廠今 (5) 日公告 7 月營收，受惠進入出貨旺季、缺料狀況緩解，致伸 (4915-TW) 單月營收 73.8 億元，創兩年半新高，月增 4.7%、年增 36.2%；美律 (2439-TW) 月營收同樣雙增，達 32.9 億元，寫同期高。

致伸前 7 月營收 455.6 億元，年增 16.7%，也創新高。公司表示，儘管 PC 市場需求放緩，但 7 月各產品線需求續強，繼續保持強勁的年成長率。

從各產品線來看，致伸指出，以視覺影像而言，汽車電子 (car ADAS) 與 B2B 相機持續維持高成長，帶動整體 7 月營收；如印表機等商用設備，因後疫情帶動需求回升，新產品也在下半年開始有較顯著的貢獻。

此外，專業聲學產品續強，消費聲學產品和智慧聲學產品也會隨著零組件缺料漸漸紓解，加上下半年為智慧音箱以及消費音響的需求旺季，將呈現強勁的年增幅，預期整體第三季月營收表現，將隨著旺季有機會逐月走高。

美律 7 月營收 32.9 億元，月增 8.46%、年增 32.74%，不只寫同期新高，也登今年高點；前 7 月營收 173.23 億元，年減 5.77%。

展望下半年，美律表示，隨著手機、揚聲器進入旺季，客戶新品將陸續上市，第三季營收有望季增、年增雙位數，毛利率也將優於上季、去年第四季的 12%，不過第四季能見度目前尚不明朗。