食衣住行全面漲 7月CPI連5月衝破3% 每戶每月多花近2700元

主計總處今 (5) 日公布 7 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 3.36%，連續第 5 個月衝破 3%，主要是因蛋價和水果均漲 30% 上下，而電費也漲達 12%，外食費漲逾 6% 更創近 14 年新高，平均每戶家庭支出較去年同期要多出近 2700 元，顯然，食衣住行價格全面漲，令市井小民對高通膨的壓力相當有感。

主計總處以平均每月消費支出約 8 萬元規模家庭為例，列舉數項重要民生用品價格漲跌對支出影響，就 7 月 CPI 年增 3.36% 來看，表示在購買相同品質和數量的商品及服務情況下，每戶家庭平均支出年增 2688 元。

主計總處說明，7 月 CPI 仍衝破 3% 的原因在於，水果漲幅仍高，電價反映去年同期比較基期低和部分住宅用電調漲，加上外食費、肉類、蛋類、油料費、房租和家庭用品價格均調漲所致。

若扣除蔬菜水果，7 月 CPI 漲 2.94%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI) 仍漲 2.73%。

圖表：主計總處提供。

就七大類來看，食物類漲 7.18%，其中，蛋類和肉類受飼養成本提高影響，價格分別上漲 31.92%、5.78%，而水果受天候影響，上漲 29.47%，外食費和水產品各漲 6.76%、6.74%。

其次，居住類大漲 3.03%，反映本月起部分住宅用電調漲，電費上漲 12.64%，而住宅維修費、家庭用品和房租也分別上漲 5.80%、3.47% 和 2.06%。

衣著類漲 3.02%，則反映部分服飾優惠較去年減少，成衣價格上漲 2.80% 所致。

交通及通訊類漲 2.95%，主因國際油價居高，油料費續漲 4.51%，交通工具零件及維修費、機票、交通工具價格分別漲 5.19%、3.66% 和 3.43%，惟通訊設備價格下跌 6.23%，抵銷部分漲幅。

主計總處指出，前 7 月平均 CPI 年漲 3.17%，其中商品類漲 4.23%，服務類漲 2.24%；若扣除蔬菜水果，漲 2.78%；核心 CPI 漲 2.45%。

觀察主要國家 CPI，美國 6 月 CPI 年增率達 9.1%、歐元區 8.6%，新加坡 6.7%，南韓 6%，中國 2.5%，日本 2.4%。