〈天鈺法說〉去年三率全創高 EPS 33.83元 大賺超過三股本

驅動 IC 廠天鈺 (4961-TW) 今 (25) 日召開法說會，並公布財報，受惠驅動 IC 需求強勁、價格上漲、其他產品線拓展有成，營運三率三升全創新高，全年稅後純益達 58.52 億元，年增幅超過 7 倍、達 779.27%，每股稅後純益 33.83 元，雙雙寫新猷。
天鈺去年第四季營收 63 億元，季減 5.89%，年增 73.2%，毛利率 47.65%，季減 1.95 個百分點，年增 20.06 個百分點，營益率 31.48%，季減 5.39 個百分點，年增 16.43 個百分點，稅後純益 13.99 億元，季減 26.89%，年增 10.18%，每股稅後純益 7.45 元。
天鈺去年全年營收 228.68 億元，年增 110.19%，毛利率 46.63%，年增 24.74 個百分點，營益率 33.75%，年增 26.46 個百分點，稅後純益 58.52 億元，年增 779.27%，每股稅後純益 33.83 元。
細分產品線，天鈺驅動 IC 營收比重最高，達 54.75%、電源管理 IC 約 12.54%、手機 IC 約 18.47%、其他如 TCON/EPD/ESL 達 14.23%，其中，其他產品線受惠電子書、電子筆記本、電子標籤等需求增溫，去年成長力道最強勁，比重大增 8 個百分點，凸顯產品逐步分散。