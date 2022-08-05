終端需求低迷 穩懋7月營收降至13.66億元探39個月低點

砷化鎵晶圓代工廠穩懋 (3105-TW) 今 (5) 日公布 7 月營收，反映整體需求疲軟，單月營收下滑至 13.66 億元，月減 14.2%、年減 37.68%，創下近 39 個月低點，累計今年前 7 月營收達 121.5 億元，年減 15.24%，整體第三季展望相對保守。

展望本季，穩懋認為，除光通訊應用可望回升，整體營運低迷，主因受安卓 (Android) 智慧型手機庫存調整、大環境影響，整季營收估較第二季再下滑 24-26%，毛利率也將受產能利用率減少拖累，估將跌破 3 成，達約 21-23%。

從產品觀察，由於穩懋營收來自 Cellular PA 比重最高，且在 Cellular PA 接單來自中國的比重占近 5 成，因此受手機庫存調整影響程度大，而從各產品線來看，穩懋估，第三季包含 Cellular PA、Infra.、Wi-Fi 都將受需求疲軟而下滑，至於光通訊相關應用則可望隨下半年傳統旺季回溫。

由於終端需求疲軟、大環境不佳，穩懋也下修今年全年資本支出，從原規劃 120 億元調降至約 80 億元，相關資本支出也將遞延至明年再行評估，至於原訂今年桃園龜山廠新產能開出計劃也將先開出一半，估年底月產能僅將提升至 4.3 萬片水準。