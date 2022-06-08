〈裕民股東會〉看未來2-3年散裝市況健康、成長樂觀

散裝航商裕民 (2606-TW) 今 (8) 日召開股東常會，總經理王書吉表示，由於地緣政治造成原物料、糧食需求增加，再加上主要各國持續推動基礎建設，預料未來 2-3 年散裝市況還是很健康，成長樂觀。

據海運諮詢機構 Clarksons 3 月 Dry Bulk Trade Outlook 數據，今年散裝船舶供給成長率為 2.2%，但乾散貨海運延噸海浬需求成長率估計達 1.9%，預期散裝市況可以再創榮景。

王書吉說明，俄烏戰爭造成散裝船的延噸海浬增加，而中國上半年雖因疫情封控衝擊，於疫情控制後，可望擴大投資刺激經濟。

事實上，第二季起，散裝船已受惠於乾散貨供應鏈改變，貿易航程增加，海岬型船租金較第一季大幅成長，中小型散貨船租金也持續維持高檔。

從供給面來看，王書吉提到， 自 2020 年下半年後，造船廠承接大量天然氣船和貨櫃船舶訂單，排擠到散裝造船塢檔，目前散裝船新船訂單占現有營運船隊比例僅 6.6%，為歷史低點，因此，未來 2-3 年散裝船新增運力將非常有限。

不僅如此，現成船舶能源效率指數 (EEXI) 和碳強度指標 (CII) 將於 2023 年 1 月上路，未符合標準的船舶面臨強制減速航行、限制主機馬力 (EPL)，此將有利加速老舊船舶的汰換。

因此，王書吉看好，整體散裝市場景氣持續樂觀期待。

截至去年底，裕民自有、合資和在建船舶共 66 艘，目前已來到 71 艘，平均船齡僅 6.5 年，總載重噸位為 870 萬噸，裕民預計今明兩年，共將有 17 艘新船加入營運。

裕民強調，於 2020 年底散裝航運市場尚未回升、船舶造價尚未上漲前，訂造 12 艘最新環保節能散裝船和 1 艘水泥專用船，總資本支出約 6.5 億美元，與目前同型船市價比較，至少節省 20% 資本支出。

裕民在今日股東會中，通過每股配發現金股利 3 元，創 2012 年以來新高，同時，順利完成董事改選，選出 11 席董事。

裕民強調，維持高現金股息殖利率，帳上保留未分配盈餘和可供分配法定盈餘公積合計為 121.55 億元，每股計 14.38 元，可供未來年度股利分配，將持續努力創造績效回饋股東。