高盛：美國就業市場正在快速降溫

高盛警告，隨著美國勞動市場將在今年稍後明顯放緩，最好在你的 LinkedIn 個人資料中添加更多履歷。

高盛首席經濟學家哈祖斯 (Jan Hatzius) 在周五 (10 日) 發表的最新報告中表示：「下半年公司的招聘預期疲軟和 GDP 成長放緩，代表未來幾個月的就業成長也將放緩。」「最近招聘凍結和更多選擇性徵人的傳言表明，企業預計工資成長將放緩，而最近的商業活動調查證實了這些訊號。」

他預測未來 3 個月的就業崗位將每月增加 21.5 萬個。然後在接下來的 6 個月裡，每月僅新增 16 萬個工作崗位。

這種放緩將使經濟的就業成長速度從當前水平下降 50% 以上；截至 5 月的前 3 個月非農就業人數平均增加了 40.8 萬人。

美國經濟在 5 月增加了 39 萬個工作崗位，高於經濟學家預期的 32.8 萬個，但較 4 月上修後的 43.6 萬個有所下降。5 月數字是 2021 年 4 月以來最低的月增數。

隨著企業開始為 2023 年的潛在衰退做好準備，炙手可熱的勞動市場似乎正在放緩。

由於股市波動加劇和利率上升，企業面臨壓力，科技業的裁員公告顯著增加。

電商網站 Stitch Fix (SFIX-US) 周四 (9 日) 表示，由於銷售放緩和虧損增加，將裁員 15% 的員工。電動滑板車生產商 Bird (BRDS-US) 本周宣布將裁減 23% 的員工，以減少開支。

Netflix (NFLX-US) 和 Robinhood (HOOD-US) 在第 1 季業績低迷後也裁員；而 Coinbase (COIN-US) 凍結了新人招聘，甚至取消一些已被接受的工作機會。

根據 Crunchbase 的數據，截至 6 月，美國科技業已有 17000 多名勞工遭大規模裁員。

EY-Parthenon 首席經濟學家達科 (Greg Daco) 在給客戶的報告中寫道：「美國經濟在接近年中時仍然強勁，但基礎已開始出現裂縫。」