〈財報〉大麻生產商Canopy減記費用 上季由盈轉虧

加拿大大麻生產商 Canopy Growth Corp (CGC-US) 周五 (5 日) 公布財報顯示上季虧損，因為該公司為營運減記了 17.2 億加元 (13.3 億美元) 的費用。

該公司在周五盤前交易中下跌逾 8%。

在加拿大大麻合法化近 4 年後，今年稍早 Canopy Growth 延長了實現獲利的時間表，因為更便宜的黑市價格和低於預期的零售店侵蝕了這家合法娛樂用大麻公司的銷售。

Canopy 現在預計將在 2024 財年實現利項折舊攤銷前 (EBITDA) 的正收益，不包括某些投資。然而，分析師估計可能會再晚一年。

財務長 Judy Hong 在財報聲明中表示：「預計今年下半年將可節省成本，讓我們能夠邁向獲利的道路，即使繼續投資於包括 BioSteel 和美國 THC 生態系統在內的戰略成長計畫。」

該公司在截至 6 月 30 日的第 1 季財季調整後核心虧損為 7480 萬加元，而去年同期為獲利 6360 萬加元。

第 1 季歸屬於 Canopy Growth 的淨虧損為 20.8 億加元或每股 5.23 加元，而去年同期為獲利 3.924 億加元或每股 1.02 加元。