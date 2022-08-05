塞港問題緩解 全球7月供應鏈壓力降至18個月新低

美國紐約聯邦準備銀行週四 (4 日) 在最新報告的中稱，隨著港口堵塞和其他障礙有所緩解，7 月全球供應鏈壓力降至去年 1 月以來新低。

美聯準會 (Fed) 如今正致力於緩解供應鏈問題，以抑制通膨飆升，美國通膨正處於 40 年來高點。在相關政策展現成效下，通膨數據已連續第 3 個月下跌，是個令人鼓舞的跡象。

報告顯示，全球供應鏈壓力指數 (GSCPI) 如今較去年 12 月的高點下跌 50% 以上，但是，仍遠高於疫情爆發前的水準。GSCPI 將運輸成本、交貨時間、積壓和其他統計數據納入衡量標準。

標普全球和摩根大通 7 月的供應商交貨時間指數也顯示出今年的貨運延誤已大幅減少，創下 2020 年 11 月以來的新高，出交貨表現更為良好。

DHL 全球貨運執行長 Tim Scharwath 表示，隨著新貨輪交付，且托運需求自疫情的高點回落，港口堵塞問題有望在明年緩解，但全球供應鏈仍無法恢復疫情前水準。

供應鏈問題如今已成為全球從疫情復甦的關鍵，也是 Fed 和其他主要央行努力抑制通膨的關鍵因素。今年初隨著俄烏戰爭爆發，以及中國啟動嚴格的防疫封鎖措施，加劇了供應鏈瓶頸。

國際貨幣基金 (IMF) 總裁 Kristalina Georgieva 曾表示，由於俄烏戰爭給能源和食品價格帶來越來越大的壓力，中國的清零政策對製造業造成衝擊，以及供應鏈重組轉變為更具彈性的需要，各國央行很難在不導致經濟衰退的狀況下壓制通膨。