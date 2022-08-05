〈台股盤前〉兩岸不確定因素未除 短線有撐維持量縮震盪

美股周四漲跌互見，科技股為主的那指、費半走揚，台積電 ADR 同步走強，但法人認為，台股短線雖然有撐，但中國軍演、兩岸緊張的不確定因素未除前，恐壓抑上攻動能，短線估將難脫區間震盪。

國際油價創自 2 月來新低，能源股賣壓沉重下，道瓊跌 85.68 點或 0.26%、標普跌 3.23 點或 0.08%，不過，科技股相關的那指漲 52.42 點或 0.41%、費半漲 27.9 點或 0.91%。

台股 ADR 中，台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.21%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.03%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.32%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.22%；在台積電 ADR 走強帶動下，台指期夜盤上漲 69 點。

台股昨日盤中雖然因中國展開軍演，一度大跌 231 點，但尾盤跌點收斂，下跌 74.82 點收 14802.2 點，驚險守住月線及 14700 點整數關；三大法人合計賣超 48.65 億元，外資賣超 42.53 億元、連 4 賣超；投信力挺台股，買超 12.33 億元，寫下連 30 買，創史上連買第二長的紀錄；自營商賣超 18.48 億元。

法人認為，隨著中國在台灣周遭海域軍演將延長至下周一，兩岸局勢緊張升溫疑慮未除，且除了武力恫嚇外，中國持續在經濟面有所動作，後續恐還有更多制裁行為，雖然目前台股月線有撐，但預計在不確定因素消除前，仍將維持量縮區間震盪。