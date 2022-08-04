〈台股盤後〉權值拉抬助跌點收斂 守住月線、14700點關卡

中國在台海展開軍演，導致台股今 (4) 日一度重挫 231 點，最低來到 14545.69 點，不過尾盤在權值股跌幅收斂，大盤跌點同步縮小，尾盤收跌 74.82 點或 0.51%，收 14702.2 點，守住 14700 點整數卡關及月線，在大舉震盪下，今日成交量增至 1955 億元。

電子權值股普遍疲軟，台積電尾盤一度翻紅後，終場再現大單賣壓，終場收在 500 元；聯發科一度跌至 680 元，終場下跌 0.29%，收 684 元；鴻海、台達電、廣達、大立光等也走弱收黑。

強勢大型電子中，創意漲 3.4%、智邦除息完成填息，收漲 2.6%，信邦 7 月營收創高，收漲 2.5%，聯電、日月光投控、光寶科、矽力 *-KY 等收漲 1% 以上。

台股僅剩四千金，包括大立光、信驊、旭隼、力旺下跌 1-2%；其他高價股中，譜瑞 - KY 重挫跌停鎖住，亞德客 - KY 逼近跌停價，AES-KY、祥碩則守住盤上。

傳產股相對有撐，航空雙雄中長榮航漲 1.3%、華航收平盤；貨櫃海運三雄僅萬海收跌，長榮、陽明小漲；紡織股的儒鴻漲近 2%。

油價走跌，台塑四寶同步走弱，其中以台塑化下跌 1.6% 較多，其餘傳產指標如中鋼、水泥雙雄、華新，以及巨大、工具機雙雄都走弱。

盤面上以網通族群漲勢整齊，神準、明泰、易通展、榮昌、宇智大漲逾半根停板；啟碁、正基、兆勁、中磊、建漢等均有 2-3% 漲幅。

工業電腦攻勢再起，事欣科挾國防題材衝上漲停，第二季財報亮眼的研揚漲停、飛捷漲逾 7%，振樺電及樺漢也漲超過 4%。