軋空行情一觸即發！Coinbase本周驚漲90%

加密貨幣交易所 Coinbase Global (COIN-US) 周四 (4 日) 股價大漲 10% 以上，這可能是 2021 年迷因股飆漲的「軋空」行情重現。

Coinbase 周一開盤價為每股 60.96 美元，周四早盤交易價甚至攀升至 116 美元以上，本周漲幅達驚人的 90%，其中主要來自周三大漲 20%，周四最終收高 10%，盤後續漲 1% 以上，報每股 90 美元。

一如其他接觸數位資產的公司一樣，Coinbase 股價漲跌也證實與比特幣價格走勢有很大程度的正相關，近幾周 Coinbase 股價上漲，也確實與比特幣的價格漲勢同步，比特幣 7 月上漲近 20%，為全年最高單月漲幅。

但瑞穗證券分析師 Dan Dolev 認為，Coinbase 近期的股價漲勢現在已經完全脫離了基本面，且「周三大漲的理由並不充分」。

Dolev 補充，Coinbase 網絡日均交易量約 18 億美元，與 7 月的水準相比幾乎沒有實質性變化，意味著沒有實質性或急劇變化來挑戰所謂的「加密貨幣寒冬」，即數位資產領域的長期低迷。

每日交易量是 Coinbase 基本面的關鍵，因為該公司主要靠向客戶收取交易費來牟利，因此今年交易量放緩加劇該股的壓力。

周四漲勢也僅有一點道理。資產管理巨頭貝萊德 (BLK-US) 和 Coinbase 合作，為共同投資機構法人提供加密貨幣服務，包括交易、大宗經紀和託管解決方案，最初將針對比特幣。

「但從基本面上來說，沒有什麼真正改變。」Dolev 說。因此，股價上漲只剩下技術因素，就是所謂的空頭擠壓，即大量空頭回補推動股價不斷走高。

2021 年遭高度賣空的 GameStop (GME-US) 和 AMC (AMC-US) 等迷因股受散戶追捧，引發軋空，短短幾天實現三位數的漲幅。

即使納入近期漲幅計算，今年迄今 Coinbase 股價仍下跌 60% 以上，可能一直是吸引賣空者的目標。瑞穗援引彭博最新數據顯示，Coinbase 空單餘額達 24%，高於一般情況。

「我認為這是因為很多人在做空這檔股票，因此有一些亮眼的好消息出現時，就會引起很大的軋空行情，尤其是在這樣的環境下，這就解釋了今日走勢。」Dolev 說。