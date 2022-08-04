群電上半年每股賺3.88元寫同期高 下半年估再成長

電源供應器廠群電 (6412-TW) 今 (4) 日公布第二季與 7 月營運表現，第二季稅後純益 7.7 億元，季增 1.9%、年增 17%，每股純益 1.95 元；上半年稅後純益 15.29 億元，年增 23.4%，每股純益 3.88 元，創同期新高，隨著缺料緩解，伺服器與商用筆電等動能帶動，下半年可望優於上半年。

群電第二季營收 102.7 億元，季減 2.1%、年增 6.7%，毛利率 16.7%，季增 0.2 個百分點、年減 1.2 個百分點，營益率 7.9%，季減 0.7 個百分點、年減 0.8 個百分點，稅後純益 7.7 億元，季增 1.9%、年增 17%，每股純益 1.95 元。

群電上半年營收 207.6 億元，年增 5.9%，毛利率 16.7%，年減 0.54 個百分點，營益率 8.2%，年增 0.04 個百分點，稅後純益 15.29 億元，年增 23.4%，每股純益 3.88 元。

群電同步公布 7 月營收 35.35 億元，月減 2.2%、年增 12.5%，續創同期新高；累計前 7 個月營收 242.99 億元，年增 6.8%。

展望後市，公司表示，下半年審慎樂觀，儘管消費性筆電產品進入調整期，不過中高階商用筆電、電源適配器新應用、伺服器及衛星通訊的電源商品需求仍穩健，且晶片缺貨下半年有望緩解，可去化過去累積延誤的訂單，整體營運將優於上半年。