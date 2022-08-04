〈裴洛西訪台〉南韓總統尹錫悅迴避與裴洛西見面 雙方約定下午通電話

結束訪台行程後，美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 周三 (3 日) 已飛往南韓，但相較於台灣的歡迎，南韓總統尹錫悅以正在休假為由，迴避與裴洛西會面。取而代之，尹錫悅周四下午會和裴洛西通電話。

總統室相關人士周三表示，尹錫悅從 1 日起開啟為期 5 天的夏季休假，因此沒有安排與裴洛西會晤的日程。

批評人士指責尹錫悅這一做法，是為避免激怒南韓最大的貿易夥伴中國，因裴洛西的台灣行已引起中國強烈的反彈。但青瓦台官員解釋，在裴洛西宣布訪問之前，總統的行程已經排定。

裴洛西上次訪問南韓是在 2015 年，她會見了時任總統朴槿惠和時任外交部長尹炳世。

裴洛西周四上午與南韓國會議長金振杓會面，雙方發布新聞稿稱，將透過國際合作及外交對話，支援兩國政府為實現無核化和永久和平所付出的努力。

金振杓表示，韓美雙方關注兩國同盟關係正拓展至軍事安全、經濟和技術同盟，並認真討論了在國會層面大力支援全球全面同盟發展的合作方案。雙方還將積極考慮制定決議案，以紀念韓美建立同盟關係 70 週年。

金振杓表示，韓方對美國國會上月繼《基建法》後又通過《半導體與科學法》予以高度評價，並呼籲美國國會支援在美發展的南韓企業能夠享受實惠。