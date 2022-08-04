電動車電池需求續增 必和必拓將增加鎳礦資源勘探

全球最大礦商必和必拓 (BHP-US) 表示，未來 2 年將增加鎳礦資源勘探，以滿足電動車電池市場不斷增長的原料需求。

必和必拓表示，先前已透過旗下子公司西部鎳業 (BHP Nickel West) 與特斯拉 (TSLA-US) 和豐田簽訂鎳金屬供應協議，本月也與福特 (F-US) 達成交易。

西部鎳業資產總裁 Jessica Farrell 表示，公司擁有全球第二大硫化鎳資源生產基地，位在西澳 Agnew-Wiluna 地帶，總面積為 120,000 公頃，擁有超過 740 萬噸的鎳，大部分仍尚未開發。

Farrell 指出，今年勘探支出預期將會創下新高，同時，未來 2 年勘探支出預算也將大幅增加。

Farrell 說，到 2030 年，全球汽車銷量預估約 60% 是電動車，到 2040 年，比例更將升到 90%，而這些都少不了鎳作為關鍵電動車電池的成分，加上傳統不銹鋼穩固需求基礎，預計未來 30 年市場對鎳的需求將是過去 30 年的 200% 至 300%。

高盛先前預測，今年電動車電池的鎳消費量將年增 62% 至 28.5 萬噸，隨後在 2023 年將再增長 26% 至 35.8 萬噸。

國際鎳研究組織 (INSG) 先前也預估，2022 年全球鎳需求將年增 8.6%，首次突破 300 萬噸，此外，全球鎳產量也預期將年增 18.2%，主要受惠於印度產能新增。