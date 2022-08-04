研調：中國上季折疊機銷量年增1.3倍 市占冠軍由華為拿下

據《IT 之家》報導，研調機構 CINNO Research 最新報告顯示，2022 年第 2 季中國市場折疊機銷量為 58.7 萬支、年增 132.4%，市占冠軍由華為拿下。另上半年中國市場折疊機累計銷量達 130 萬支。

第 2 季在中國市場，折疊螢幕手機銷量為 58.7 萬支，其中華為的折疊螢幕手機銷量為 31.5 萬支、年增 70%，市場份額 53.7% 遜於去年，但仍奪下當季的市占冠軍。

華為 2021 年第 4 季上市的新機 P50 Pocket/Mate X2 典藏版在中國市場大受歡迎，其中 P50 Pocket 自 2021 年 12 月上市以來，已連續兩季在中國市場奪下季度銷量冠軍，貢獻良多。

其他品牌方面，韓國三星電子的折疊螢幕手機銷量為 9.7 萬支、年增 222%，市占率 16.6% 優於去年同期、排名第二。

另外市占第三到第五名的 vivo、OPPO 和榮耀 (Honor)，市場份額也分別增加至 10%、7.7% 和 6.8%。而市占第六的小米 (Xiaomi)，市場份額則退步至 4.6%；另外緊追在後的 ROYOLE 和 MOTO，市場份額也分別退步至 0.5% 和 0.1%。

CINNO Research 指出，上半年由於手機的末端需求減弱，各大廠商在下半年將適度進行存貨調整；預料在中高階折疊螢幕手機的策略上將走向保守，可能做法包括新品延後和減少備貨。