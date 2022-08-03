〈陸港盤後〉評估裴洛西訪台衝擊 A股三大指數走低

中國 A 股三大指數周三（3 日）收盤同步走低，深成指與創業板指的跌幅均超過 1%，原因是投資人評估美國眾院議長裴洛西訪台衝擊。

證券時報報導，滬指周三跌 0.71% 至 3,163.67 點，深成指跌 1.14% 至 11,982.26 點，創業板指跌 1.86% 至 2,628.82 點；兩市成交額合計人民幣 1.1150 兆元，「北向資金」淨流出 10.49 億元。

旅遊、家電、汽車、鋼鐵、地產、電力、煤炭、金融等類股走低，軍工、半導體族群強勢拉升，晶片、鈦金屬等類股表現活躍。

香港恒生指數收盤漲 0.4%，恒生科技指數漲 1.24%。

裴洛西周二抵台，為 25 年來訪台最高階美國官員，引發台海地緣政治風險升高。裴洛西周三拜會總統蔡英文，並表示台灣是堅韌之島，美方絕不會背棄承諾。

裴洛西此行激怒北京。人民解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，周二晚間起，將在台灣周邊展開一系列聯合軍事行動，在北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台灣東部海域進行常導火力試射。

此外，解放軍周四至周日將在台灣周邊進行軍事演訓行動，並進行實彈射擊，形同封鎖台灣三天。

與裴洛西抵台前席捲各大資產的焦慮相比，如今市場更加穩定，但態度仍趨謹慎。

儘管投資人對美中關係急劇惡化的擔憂似乎已減緩，但這種憂慮凸顯美中長期經濟脫鉤的風險，以及一系列潛在影響，例如供應鏈調整引發通膨上升。

Edmond de Rothschild 資產管理公司基金操盤手包夏東說：「短期影響可能是『賣在謠言起、買在新聞出』，因為目前官方反應仍比市場擔心的克制很多，但中長期影響較大，可能被市場忽視。美國在亞太地區的影響力正式回歸，勢必會加速美中脫鉤。」

大和資本市場亞洲債券銀團銀行家 Bernard Shaw 則說：「裴洛西此行可能會加劇本已緊張的美中關係，如果（北京）採取更多適得其反的措施，可能會阻礙經濟成長」。他並說，美方對中國商品的懲罰性關稅，可能保持不變。