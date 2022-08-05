〈陸港盤後〉台海地緣政治風險鈍化 A股三大指數勁揚

中國 A 股三大指數周五（5 日）收盤大漲，漲幅均超過 1%，且滬指收復 3,200 點關卡，顯示台海地緣政治風險鈍化。

證券時報報導，滬指周五收盤勁漲 1.19% 至 3,227.03 點，深成指勁揚 1.69% 至 12,269.21 點，創業板指驟漲 1.62% 至 2,683.6 點；兩市成交額合計人民幣 9,954 億元，「北向資金」淨流入 29.34 億元。

半導體、軟體、晶片等類股齊揚，汽車、特高壓、工業母機等族群走低。

香港恒生指數漲 0.14%，恒生科技指數漲 0.79%。

路透報導，台灣知情人士透露，周五上午，約 10 艘中國軍艦越過海峽中線，並停留在該海域，另有約 20 架共機短暫穿越中線。

央視新聞報導，中國國防大學教授孟祥青說：「解放軍火力試射首次穿越台灣，且穿越了『愛國者』導彈密集部署的空域，同時在美國『神盾』的眼皮底下，精準打擊目標，這說明我們的軍隊在遠海遠域看得見、打得準。」

中國外交部副部長鄧勵周四奉命就七大工業國集團（G7）外長及歐盟外交與安全政策高級代表發表涉台聲明，緊急召見歐洲國家和歐盟駐中使節，提出嚴正交涉，表示同中方建交的國家，不得與台灣有任何官方往來。

對於近日中國股市走勢，國盛證券說，美國聯準會（Fed）升息、7 月中國製造業採購經理人指數（PMI）回落、台海局勢惡化等消息，均導致市場波動加劇。

不過，地緣政治擾動通常偏短期，難以影響市場自身長期走勢，當下宏觀流動性支持仍在，市場也未出現系統性風險。