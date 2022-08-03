〈台幣〉連3天測試30元大關 量縮微升收29.99元

Fed 官員再度釋出鷹派言論，帶動美元反彈，日圓應聲走貶，此外，美國眾議院議長裴洛西訪台，引發台北股匯動盪，外資今 (3) 日持續賣超台股並匯出，新台幣盤中再度測試 30 元大關，隨著股市拉尾盤，出口商、央行聯手支撐下，助攻匯價重回 29 字頭，以 29.99 元作收，微升 0.6 分，終止連 3 貶。

近來外資積極匯出避風頭，新台幣匯率已經連續第 3 天貶破 30 元整數關卡，不過，出口商伺機進場拋匯，加上央行出手阻貶，使得匯價收盤強勢重返 29 字頭。

新台幣兌美元今天以 30.020 元開盤，最低來到 30.026 元，貶值 3 分，終場由貶轉升，收在 29.99 元，升值 0.6 分，台北外匯市場成交金額 9.26 億美元，元太外匯市場成交金額 4.13 億美元，合計 13.39 億美元，量能較前一日明顯萎縮。

台股今天一度跌破 14700 點，回測月線支撐，隨後一路在平盤附近徘徊，今天主流不明顯，金融、傳產漲跌互見，但台積電尾盤急拉，主要電子股也陸續翻紅，加權指數終場上漲 29 點，收在 14777 點，外資賣超 61.15 億元，為連三賣。

觀察主要貨幣對美元表現，根據央行統計，美元指數今天上漲 0.48%，日圓重挫 1.79%，歐元貶值 0.48%，韓元貶值 0.43%，新加坡幣小貶 0.08%，人民幣則升值 0.07%，新台幣也微幅走升。