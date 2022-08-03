宏捷科Q2三率三降EPS 0.14元 上半年每股賺0.38元

砷化鎵廠宏捷科 (8086-TW) 今 (3) 日公告第二季財報，反映中國智慧型手機庫存調整影響，第二季產能利用率、營收規模均下滑，單季三率三降，純益僅 2644.6 萬元，季減 44.94%、年減 86.65%，為近 13 季低點，每股純益 0.14 元，上半年純益 7447.3 萬元、年減 80.1%，每股純益則為 0.38 元。

宏捷科第二季營收 5.87 億元，季減 3.78%、年減 48.87%，毛利率 19.23%，季減 3.5 個百分點、年減 9.83 個百分點，營益率 2.68%，季減 4.28 個百分點、年減 18.32 個百分點，稅後純益 2644.6 萬元，季減 44.94%、年減 86.65%，淨利率 4.5%，季減 3.36 個百分點、年減 12.73 個百分點，每股純益 0.14 元，為近 13 季低點。

宏捷科上半年也呈現三率三降，營收達 11.98 億元，年減 45.9%，毛利率 21.01%，年減 7.49 個百分點，營益率 4.86%，年減 15.01 個百分點，稅後純益 7447.3 萬元，年減 80.1%，淨利率 6.21%，年減 10.65 個百分點，每股純益 0.38 元。

宏捷科昨 (2) 日也公告 7 月營收達 2.06 億元，為連 5 個月成長，月增 1.1%、年減 50%，累計今年前 7 個月營收達 14.05 億元、年減 46.5%，展望下半年，宏捷科坦言，客戶訂單能見度確實較往年保守，但依目前掌握到的訂單狀況，第三季營運將較第二季回溫，認為今年谷底應落在第二季。

另一方面，砷化鎵上游磊晶廠全新 (2455-TW) 今日也公告 7 月營收，反映客戶需求轉趨保守，單月營收下滑至 1.91 億元，月減 25%、年減 34.3%，為近 41 個月低點，累計今年前 7 月營收達 17.66 億元，年減 14.9%。

全新指出，7 月微電子需求下滑，連帶營收有較大幅度回落，目前對第三季整體營運保守看待，光電子產品動能則相對穩健，7 月也因微電子比重下滑，微電子營收比重攀升至約 26%。