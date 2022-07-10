宏捷科看最壞時間已過Q3緩步回溫 全年新產能建置目標不變

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 今年以來受客戶主晶片短缺、庫存調整，營運相對低迷，第二季營收更寫下近三年低點，但展望下半年，宏捷科認為，今年谷底應落在第二季，依目前掌握到的訂單狀況，第三季營運將較第二季回溫，此外，全年產能提升至 2 萬片的目標也不會改變。

宏捷科指出，若從營收角度觀察，今年第二季確實辛苦，在客戶庫存調整影響下，整體產能利用降至 45-50%，雖然下半年整體大環境面臨通膨等不利因素，且客戶訂單能見度也較往年保守，但預期 9 月開學前仍有一波手機換機潮，將帶動 PA 需求回升。

產能方面，宏捷科獲得中美晶 (5483-TW) 集團支持下，展開大擴產計畫，雖然近年受疫情影響，機台建置進度多有遞延，據悉，宏捷科目前月產能約落在 1.5 萬片，本月底將提升至 1.8 萬片，且新機台因在去年皆已訂購，因此今年年底月產能仍將提升至原訂 2 萬片目標。

宏捷科說，下半年在新產能開出後，評估第三季產能利用率仍將落在 5 成上下，主因是整體產能規模擴大，至於明年度原訂的擴產計畫，則會在下半年視市場狀況再做決定。

觀察宏捷科營收連 4 個月成長，6 月重回 2 億元之上，達約 2.04 億元、月增 3.4%、年減 48.6%，累計第二季營收達 5.88 億元，季減 3.8%、年減 48.9%，為近 12 季低點，上半年營收約 11.99 億元、年減 45.9%。