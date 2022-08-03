〈財報〉英飛凌Q3營收優於預期 看好需求仍佳上調財測

德國半導體業者業者英飛凌（Infineon Technologies AG）周三（3 日）公布 2022 會計年度第三季財報，營收大幅成長優於分析師預期，且由於看好晶片需求依然強勁上調全年財測，但同時發出經濟環境走弱的警告。

根據財報，英飛凌第三季（截至 6/30）營收年增 33% 至 36.18 億歐元，優於 Vara Research 對 20 位分析師調查所預估的 34.2 億歐元；淨利從去年同期為 2.45 億歐元攀升至 5.17 億歐元。

按業務劃分，英飛凌車用晶片 (ATV) 第 3 季度營收年增 41% 至 17.01 億歐元，部門利潤率報 23.3%、高於第二季的 21.7% 以及去年同期的 16.5%。

展望未來，英飛凌預估第四季營收將季增 8% 至 39 億歐元，高於市場預期的 36.5 億歐元，全年營收展望則提高 5 億歐元至 140 億歐元左右。

與此同時，英飛凌競爭對手意法半導體（STMicro）日前也公布優於預期的財報，同時上調 2022 會計年度財測。英飛凌過去在全球晶片荒中受惠，但多家晶片製造商近期紛紛警告需求正在放緩。

英飛凌執行長 Jochen Hanebeck 周三表示，能源成本、原物料價格與利率上升，持續的疫情和地緣政治的不確定性都在阻礙經濟成長，部分以消費者為導向的終端市場需求近期轉弱，公司目前正在密切留意市場發展。