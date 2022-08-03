小摩策略師：市場已消化多數利空 下半年美股將反彈

摩根大通策略師 Marko Kolanovic 是華爾街中少數看多美股的專家之一，他認為美股將在下半年反彈。

Kolanovic 表示，儘管上半年美股大跌，但他預計，進入下半年，由於估值具有吸引力，同時投資人看跌情緒的已觸頂，股市將反彈。

Kolanovic 說：「儘管經濟活動前景仍然充滿挑戰，但我們認為，下半年股市的風險回報看起來更具吸引力。同時，疲弱經濟數據帶來的許多壞消息，如今已被市場消化，股市將在年底大幅走高。」

相較下，高盛策略師 Cecilia Mariotti 警告，現在就忽略潛在經濟衰退風險，為時過早。大摩、花旗分析師也預期，企業獲利預期下調，未來數月將給美股帶來壓力。

儘管如此，Kolanovic 仍認為，標普 500 指數目前的估值看起來合理，且投資人對 Fed 的政策和企業獲利預期可能會被重新改變。 「儘管發布了一些令人失望的數據，但風險市場正在反彈，表明壞消息已經被預料到或是市場已經消化了。」Kolanovic 說道。

高盛首席全球股票策略師 Peter Oppenheimer 上月表示，美國股市可能還會進一步下跌，本輪熊市尚未見底。不過，估值也已經下降了很長一段時間，儘管幅度還不夠，但他認為，目前已經走過了大半個熊市，只是還沒有觸底。