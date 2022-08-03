〈裴洛西訪台〉中國禁天然砂銷台 經部：近年進口比例低於1%

中國近日對台祭出一連串經濟制裁，今 (3) 日宣布限制天然砂出口來台，對此，經濟部回應，近兩年進口天然砂占國內需求均不及 1%，且中國近年也逐步減少天然砂出口，評估整體影響有限。

經濟部表示，依據礦務局統計，中國自 2006 年起就逐步減少天然砂出口，而台灣近兩年進口天然砂分別為 45 萬、54 萬公噸，分別占當年度國內需求 0.64%、0.75%，均不及 1%，其中由中國進口量各為 7 萬、17 萬公噸。

經濟部進一步補充，依財政部關務署統計，今年國內進口天然砂僅有 17 萬噸，僅占國內整體需求 0.5%，且今年上半年從中國進口的天然砂量僅約 2 萬公噸，評估整體影響有限。

另一方面，經濟部說，水利署疏濬及清淤進度大大超前，今年度疏濬目標量屬外運販售部分為 5900 萬噸，加計備增量後估可提供約 4885 萬噸砂石成品，推估可滿足今年度需求，且 6 月底國內砂石庫存量為 3838 萬噸，較前一月增加 66 萬噸，隨時可因應國內砂石市場供需。

展望未來，經濟部強調，將積極強化東砂北運量以補足北區需求，並配合水利署鳥嘴潭工程疏濬增量調配各區所需，加上拓展東南亞天然砂進口量，進一步確保砂石供應無虞，達成自給自足目標。