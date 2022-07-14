跟上國安基金腳步 搶買成長股

國安基金本週已授權進場，並準備了不少資金備戰；當然真正的回升關鍵還是在於資金與籌碼，還有經濟衰退的擔憂降溫，不過從過往經驗來看，國安基金出動後，出現波段低點的機率不小。

政府護盤態度出來，多方行情比較容易啟動，而要跟上這波行情，該買國安基金會買的東西嗎？例如權值大型電子、金融、傳產股等等？事實上不太建議，畢竟這些要護盤也會是以買跌的方式進場，大概會是相對抗跌，但不會是追價、拉抬股價的標的。因此要買就還是以成長股為優，最好股價還屬於多頭、表現抗跌。

今天就回到我們先前最常提到的網通類股來談，聚焦低軌道衛星概念股昇達科。

昇達科在多年前就是一檔估值不算便宜，但產業趨勢十分正確，非常指標性的一檔 5G 概念股，其在法說會簡報中也明確指出：「低軌衛星 + 5G = 昇達科」。

近期網通類股也陸續走出不錯表現，包含華星光、仲琦、中磊、智邦、智易、建漢、啟碁等，很多都是領先指數突破近期高點，當然在目前經濟有衰退疑慮的情況下，估值偏高的後續依舊有壓力，但至少現階段大多個股位階都不高，預期在 Q3 有不小空間值得期待。

昇達科主要業務內容，以微波與毫米波元件及天線、射頻天線、電信網路工程為主，會應用在 4G LTE、5G、中高軌道衛星通訊設備。

去年 Q4 可謂是昇達科股價主升段，雖然營運還沒看到明顯爆發，但在低軌道商機題材拉動下走了一波股價翻三倍的行情；而去年營收年增 18.7 億元，除了全球經濟受新冠影響趨緩回歸正軌外，耕耘多時的客戶也取得明顯進展，加上各國 5G 建設逐漸展開，高毛利率產品比重提高，獲利成長更為顯著。

不過呢，前面有談到估值的角度來看，昇達科並不十分吸引人，加上去年股價大幅拉升後，今年 Q1 獲利不及去年下半年水平，好在 Q2 單季獲利 1.47 元，接近去年因業外挹注大幅成長的 Q2，可說是營運將開始爆發的階段。

從近期營運表現上來看，昇達科 6 月份低軌道衛星相關產品出貨增加，營收 2.12 億元，月增 22%、年增 55%，財報也是很快就出爐，賺 1.47 元比 Q1 多出一倍以上，4 月份掉下來主要因為昆山封城影響，不過 5 月起慢慢恢復正常，到上個月產品開始放量後，下半年營運有望顯著拉高。

昇達科管理層也看好下半年以及明年的營收獲利成長，先前我們談華通的時候，就有提過近幾年是不少衛星站要更換硬體的時期，而低軌道衛星客戶在持續發射衛星與建置網路下，對於昇達科相關產品都會有所提升，帶動營收成長。從產業角度來看，低軌衛星的應用領域持續擴大，包含像自動駕駛、物聯網等發展都是重要的一環；微波、毫米波元件則是衛星地面接收站模組及 5G 傳輸中必要的組件。

在旺季來臨、出貨開始顯著成長下，市場炒了多年的 5G 話題，終於迎來了開花結果的階段；可惜的地方在於評價拉高後，高成長的產業難出現極具吸引力的價格，因此波段角度或許更為合適；股價在今年的高檔震盪後回測至年線已止穩反彈，目前尚未脫離區間型態，方向是多頭沒有改變，預期在業績帶動下有再過高機會。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

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