華碩攻智慧醫療 VivoWatch獲衛福部醫療器材軟體認證

品牌大廠華碩 (2357-TW) 搶進智慧醫療市場，陸續發表多款智慧手錶 ASUS VivoWatch，並支援心電圖應用軟體 ECG APP，歷經近 10 個月時間，近日獲得衛福部食藥署 (TFDA) 核准，取得醫療器材軟體認證，成為台灣首款自行研發的健康穿戴心電圖應用軟體。

華碩營運長暨全球資深副總裁謝明傑表示，華碩推展健康穿戴裝置，希望能提供醫事人員診斷、治療時等全方位參考依據，這次在衛福部食藥署、財團法人醫藥品查驗中心、陽明交通大學陳右穎教授實驗室等單位協助下，旗下軟體成功取得認證，為華碩醫療布局立下新里程碑。

根據衛福部資料顯示，心血管疾病高居國人第二大死因，每年約奪走 2 萬多人性命，尤其是早期心房顫動的心律不整，華碩指出，若能透過穿戴裝置進行長時間居家自主量測，除能提早發現異常，也可望在追蹤照護上扮演重要角色。

華碩心電圖應用軟體 ECG APP (ASUS HealthConnect)，將能建立、紀錄、儲存、傳送與顯示第一導程 (Lead I) 相似的單通道心電圖，並在可分類的波型上協助醫師判斷心房顫動或竇性心律，華碩也預計下周起在 Google Play Store、Apple Store 釋出更新版本，陸續支援 VivoWatch 5、SP 等機種。