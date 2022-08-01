外資出脫台積電、三檔金融股 續回補新光金

台股今 (1) 日小跌 18.38 點、收在 14981.69 點，失守萬五、回測 10 日線。觀察外資操作，明顯狙擊台積電、三檔金融股，持續回補新光金，已連續 3 天買超，累計超過 3.3 萬張。

外資今日轉為賣超 71.09 億元；投信續買 20.99 億元，寫下連 27 買，改寫史上連買第二長的紀錄；自營商買超 8.1 億元，三大法人合計賣超 41.98 億元。

外資買超前 10 名：群創 2.37 萬張、國泰智能電動車 1.42 萬張、新光金 1.17 萬張、中鋼 1.1 萬張，其餘依序為臺企銀、漢翔、欣興、中興電、中信電池及儲能、中鴻。

外資賣超前 10 名：元大台灣 50 反 1 遭賣 8.13 萬張、長榮航 3.02 萬張、華新 1.5 萬張，其餘依序為國泰金、台積電、堤維西、國泰永續高股息、元大台灣 50、永豐金、玉山金。

投信已經連續 27 天力挺台股，買超標的備受矚目，前 10 大依序為：仁寶、第一金、中鋼、英業達、聯電、友達、光寶科、遠東新、台泥、開發金。

投信賣超前 10 名：欣興、定穎、統一、鈺齊 - KY、上銀、智原、博智、台灣高鐵、精星、健策。

自營商買超元大台灣 50 反 1 達 2.84 萬張居冠，呈現外資丟、自營商撿；其餘依序為：國泰智能電動車、中信電池及儲能、元大滬深 300 正 2、期街口布蘭特正 2、群創、友達、臺企銀、富邦未來車、大成鋼。

自營商賣超前 10 名：中信中國高股息 2.93 萬張、國泰永續高股息 1.35 萬張，其餘依序為：富邦 NASDAQ 反 1、國泰臺灣加權反 1、元大高股息、長榮航、富邦臺灣加權反 1、富邦越南、國泰美國道瓊反 1、富邦台 50。

整體來說，台股今天外資轉賣超，且缺乏有力主帥發號司令，不過加權指數從盤中跌逾百點，到終場跌勢收斂僅小跌 18 點，顯示殺盤力道不強，若後續攻擊量能可以助攻，仍有機會挑戰萬五大關。