〈裴洛西訪台〉中國暫停天然砂對台出口 一文掌握北京所有反制行動

美國眾院議長裴洛西周二（2 日）抵台，為 25 年來訪台最高階美國官員，引發台海地緣政治風險升高，以下是目前北京對裴洛西訪台的一系列反制行動。

商務部

商務部新聞發言人周三表示，根據相關法律規定，決定暫停天然砂出口至台灣，周三生效。

海關總署

為防範風險，依據中國相關法律法規和標準，決定自周三起暫停台灣柑橘類水果、冰鮮白帶魚、凍竹莢魚進口。

國防部

人民解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，周二晚間起，將在台灣周邊展開一系列聯合軍事行動，在北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台灣東部海域進行常導火力試射。

國防部說，中方對此強烈譴責、堅決反對。中方曾多次闡明竄訪台灣的嚴重後果，但裴洛西明知故犯，惡意挑釁，製造危機，嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重破壞中美兩國兩軍關係。

外交部

副部長謝鋒周二深夜奉命緊急召見美國駐華大使 Nicholas Burns，代表中國政府就裴洛西訪台向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。謝鋒強調，大勢不可逆，民意不可違，玩火必自焚。

外長王毅說，一些美國政客已經淪為中美關係的「麻煩製造者」，美國已經成為台海和平和地區穩定的「最大破壞者」。他說，面對國家統一的民族大義，中國人有「不信邪、不怕鬼」的骨氣，有嚇不倒、壓不垮的志氣，有萬眾一心、眾志成城的決心

中國駐美大使秦剛接受 CNN 採訪時說，實現國家完全統一是整個中華民族的堅定決心和堅強意志。中國主權不可侵，中國人民不可侮，中國統一不可擋！

中共中央台灣工作辦公室

這是台美勾連的升級，性質十分惡劣，後果十分嚴重。這是對中國主權和領土完整的嚴重侵犯，是對「一個中國原則」和中美三個聯合公報的嚴重違背，是對國際法和國際關係基本準則的嚴重踐踏，是美國對中國作出嚴肅政治承諾的背信棄義，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號。