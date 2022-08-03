鎧鉅科技 (1585-TW) 於去年 12 月因應未來長期業務發展及活化資產並改善財務結構，同意出售三峽 A 棟廠房 1－2 樓予轉投資公司從事半導體 IC 測試專用載板的欣鉅興科技股份有限公司，（以下簡稱欣鉅興）欣鉅興成立於 2021 年 1 月目前募資相當順利已達 4.7 億實收資本額，法人相當看好興櫃掛牌有問鼎興櫃股王的機會，鎧鉅是唯一擁有母以子貴轉投資效益的掛牌公司。

位於三峽介壽路鎧鉅的廠區，目前正在大興土木建置三峽 B 廠 1－3 樓，第一期工程約 2000 坪建坪，可使用面積已超過舊 A 廠，法人表示：因 A 廠已建置載板廠專用的污水處理與無塵室，B 廠取得使用執照後，A 廠 3－4 樓也極可能出售與欣鉅興。如此按鎧鉅於重訊公告售出 1－2 樓處份利益 7486 萬，若再加上 3－4 樓一併出售，那處份利益將高達 1.5 億，以鎧鉅 5.4 億股本換算，業外收益 EPS 接近 3 元。

鎧鉅本業在子公司的帶動下，持有 60％的鉅鉦精測宣佈取得韓國設備大廠 BiOptro 五年期測試機台臺灣地區獨家銷售代理權，並於 3 月及 6 月皆有銷售實績，初期應 OTC 要求先以銷售淨額入帳，雖是子公司業務但持有 60％股份對合併報表虧轉盈有相當助益，除此檢測新業務外，刀具業務也迎來 50％的成長，從去年 1200 萬支成長到銷售目標 1800 萬支，鎧鉅去年每月就僅小虧 0.1 元，在本業成長 50％及子公司檢測業務成長下，H2 虧轉盈可期。

鎧鉅於去年在三峽廠區成立欣鉅興募資以來，備受法人及銀行團青睞，因欣鉅興定位是台灣第四家載板廠，主要用於半導體 IC 測試專用載板，目前員工已百員，在這一年半以來疫情肆虐，募資與招募員工能如此迅速，真屬市場僅見。並且鎧鉅也以原始股東身份，投資欣鉅興 3000 萬，其餘股份皆由載板技術團隊與專業法人持有。鎧鉅轉投資子公司跨入載板與半導體檢測，並採用先售舊廠後蓋新廠的方式，為子公司快速取得符合半導體規格的廠房，新舊廠共有 7000 坪乙工廠辦，若以欣鉅興購買一坪 24 萬估算，鎧鉅資產活化潛在價值高達 16.8 億元，公司市值僅 9 億明顯低於資產價值，吸引眾多法人拜訪評估。