〈財報〉法拉利上季接單強勁 獲利超標 調升全年財測

法拉利 (RACE-US) 業績超出預期，由於 Portofino M 和 F8 系列車型推動銷售，第 2 季訂單量激增至新高，促使這家義大利豪華跑車製造商調升全年財測。

該公司表示，現在預計今年調整後的息稅折舊攤銷前獲利 (EBITDA) 將在 17 億歐元至 17.3 億歐元之間，高於之前預測的 16.5 至 17 億歐元。

CEO 維尼亞 (Benedetto Vigna) 在財報聲明中說，「今年上半年的獲利和業務的穩健性，讓我們能夠調高 2022 年所有指標的財測。」

他說，「第 2 季淨訂單量也達到新的記錄水平。」維尼亞在去年 9 月上任。

調整後 EBITDA 在 4 月至 6 月期間成長 15% 至 4.46 億歐元 (4.56 億美元)，超過分析師預期的 4.27 億歐元。

然而，本季調整後 EBITDA 的獲利率從去年同期的 37.4% 降至 34.6%。

本季出貨量成長 4%；其中中國交車量翻了一倍多，達到 358 台。

以強勁引擎聞名的法拉利在 6 月推出全新的商業計畫，承諾到 2030 年所生產的 80% 車型為電動和混合動力汽車。

這家汽車製造商表示，混合動力車型在第 2 季占其出貨量 17%，當時 296 GTB 正式交車，加入該公司首款混合動力車 SF90 Stradale 的行列。

法拉利承諾在 2025 年推出首款全電動車，這是它計畫在 2023 年至 2026 年間推出的 15 款新車型之一。