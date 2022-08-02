利機本業、業外豐收 上半年EPS 2.88元飆新高

材料通路商利機 (3444-TW) 今 (2) 日公告第二季財報，受惠產品組合優化、業外挹注，稅後純益 0.62 億元，季增 21.57%，年增 115.72%，每股稅後純益 1.58 元，創下單季歷史新高，累計上半年 2.88 元，已超越去年前三季總和 2.51 元。

利機第二季營收 2.95 億元，持平上季，年減 9.11%，毛利率 28.98%，季增 2.47 個百分點，年增 5.77 個百分點，營益率 13.67%，季增 2.06 個百分點，年增 2.92 個百分點，稅後純益 0.62 億元，季增 21.57%，年增 115.72%，每股稅後純益 1.58 元。

利機上半年營收 5.01 億元，年增 12.74%，毛利率 27.75%，年增 4.22 個百分點，營益率 12.64%，年增 1.6 個百分點，稅後純益 1.13 億元，年增 103.34%，每股稅後純益 2.88 元。

利機表示，今年上半年本業及業外獲利雙成長，其中，本業上半年佣金模式佔整體交易比重提升，尤其屬佣金交易模式的 BT 載板受惠高效能運算和網通應用市況增溫，相關業績已連續 6 個月正成長，成長動能可延續至年底。

利機業外也隨著轉投資事業利騰國際及信泰蘇州，分別受惠 5G、HPC 大幅成長，帶動高階 Socket 需求，加上中國陸續復工，轉投資收益年增 419% 及 17994%，並已超越去年投資收益總額。

展望下半年，利機聚焦 HPC 和網通市場，可望鞏固獲利，封測受惠均熱片市況熱度不減，可維持小幅成長，驅動 IC 儘管後市看法保守，不過整體產品組合多元，全年獲利仍可望大幅成長，續創歷史新高。