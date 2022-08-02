〈環宇法說〉Q2本業虧損收斂EPS-1.39元 上半年每股虧2.94元

環宇 - KY(4991-TW) 今 (2) 日召開法說，並公布第二季財報，隨著供應鏈、人力問題較上季改善，帶動整體工廠稼動率提升，本業虧損較上季收斂，不過整體營運仍因認列轉投資虧損，單季虧損 1.52 億元，每股虧損 1.39 元，累計今年上半年每股虧損 2.94 元。

環宇第二季合併營收 3.39 億元，季增 14.21%、年增 10.47%，毛利率 27.7%，季減 4.1 個百分點、年增 2.34 個百分點，營益率 -2.48%，本業虧損較上季收斂，但業外仍認列轉投資虧損，稅後虧損達 1.52 億元，每股虧損 1.39 元。

環宇今年上半年營收 6.37 億元，年增 4.7%，毛利率 29.62%，年增 0.38 個百分點，營益率 - 3.72%，本業虧損較去年同期收斂，但受業外拖累，稅後虧損 3.23 億元，較去年擴大，每股虧損 2.94 元。

業外方面，環宇說明，第二季業外認列損失約 1.47 億元，最大項仍是轉投資虧損，依投資比例認列晶成半導體損失約 1.05 億元、常州承芯損失 4200 萬元，上海宙鎵則因達營收規模，第二季認列約 152 萬元利益。

產品營收比重方面，環宇第二季自有品牌 (KGD) 光電元件產品比重約 33%、光電產品代工占 22%，無線射頻代工相關占 45%，而 KGD 終端應用中，數據中心約占 88%，基站、PON 則各占 11%、1%，其中，基站比重下滑主要是反映第二季中國 5G 停滯。