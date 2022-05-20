環宇-KY股東會補選一席董事 富采董座李秉傑入列

砷化鎵代工廠環宇 - KY(4991-TW) 今 (20) 日舉辦股東會，會中補選一席董事，由富采 (3714-TW) 集團董事長李秉傑擔任，凸顯化合物半導體是富采集團未來布局的重要項目之一，環宇董事長黃大倫也指出，主要是配合富采集團布局調整，且順應趨勢，以自然人身分提名。

環宇表示，本次補選一席董事主因是法人董事晶成半導體在今年 2 月 24 日辭任，故補選一席董事，不過值得關注的是，晶成半導體去年 9 月就因應集團分工、策略布局需求，將環宇持股轉由母集團富采持有，持股比例維持 19.7%。

環宇在富采集團先進化合物半導體晶圓製造領域扮演重要角色，因富采集團旗下晶電在 2019 年成立晶成半導體時，即引入環宇資金，並由環宇提供微波、微電子等代工專業技術，且環宇也希望藉由晶成產能優勢，擴大營運規模，首季更加碼投資 6 億元，將持股比例拉升至 46.4%。

營運方面，環宇目前有三大主要業務，包含無線射頻晶圓代工、光電晶圓代工、自有品牌光電元件等，展望今年，環宇認為，疫情仍持續影響商業運作，加上美中貿易、通膨、供應鏈不順等挑戰，讓市場充滿不確定性，但預期 5G、WiFi6 普及仍將提升市場需求，除自身優化，也希望透過轉投資爭取更多客戶訂單。

不過環宇轉投資現階段仍在規模成長過程中，營運普遍呈現虧損，也侵蝕環宇本業獲利，以今年第一季為例，環宇營收達 2.97 億元，季減 3.62%、年減 1.27%，毛利率 31.8%，季增 10.3 個百分點、年減 1.39 個百分點，營益率 - 5.12%，加上業外認列轉投資損失，單季虧損 1.7 億元，每股虧損 1.55 元。