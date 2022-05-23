環宇-KY今年本業逐季成長 全年仍受業外影響

環宇 - KY(4991-TW) 近年營運持續受業外轉投資影響，首季本業也因物料、人力缺口呈現虧損，但展望未來，董事長黃大倫認為，目前訂單能見度高，隨著物料、人力狀況改善後，今年本業有機會逐季成長，不過全年在業外投資影響下，恐仍難逃虧損。

環宇首季因美國工廠機台年度歲修、供應鏈料況影響，本業仍虧損，加上業外認列轉投資損失，單季虧損 1.7 億元，每股虧損 1.55 元，其中，光通訊事業因主要客戶集中在中國市場，受需求、價格競爭、封控影響，整體動能仍疲。

黃大倫表示，受封控措施影響，今年上半年光通訊事業仍辛苦，原預期今年整體市況將可望較去年回溫 10-20%，但目前評估將略低於預期，且整體供應鏈狀況也尚在恢復中，不過環宇在手機濾波器 (BAW)、穿戴裝置的感測元件上應用，今年貢獻可望逐季成長。

黃大倫進一步指出，目前在手訂單穩健，手機濾波器產品已小量出貨，客戶為亞洲手機品牌，主要是環宇接單，並委由合資公司晶成半導體量產生產，觀察近年國際大廠切入 PA(功率放大器) 須搭配濾波器產品，預期身為代工廠的環宇可望搶食更多商機，目前第二、三個客戶都正在切洽中。

至於穿戴裝置應用的感測元件，黃大倫透露，客戶預計第三季會開始拉貨，由於此穿戴產品屬於消費性電子產品，預期對整體營收將有顯著貢獻。

展望今年，黃大倫坦言，全年仍有虧損壓力，雖然業外投資公司營運正逐步改善，其中晶成半導體最快年底可望單月轉盈，但首季再加碼投資，預期接下來仍將有折舊、營運前期的虧損須認列，目前環宇有三個主要轉投資公司，包含晶成半導體、常州承芯、上海宙鎵等，持股比例各約落在 46.4%、22.14%、48%。