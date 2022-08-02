勞資爭議調解受疫情延誤 勞動部拍板可採視訊辦理

日前國內本土疫情嚴峻，導致勞資爭議調解延誤，勞動部今 (2) 日發布「主管機關以視訊方式辦理勞資爭議調解注意事項」，只要經地方勞工行政主管機關同意，勞資雙方即可以視訊開會方式，辦理勞資爭議調解，以利勞工快速爭取應有權利。

勞動部說明，目前主管機關辦理勞資爭議調解，仍以實體會議方式進行為原則，但實務上有部分案件採行實體會議確實有困難，例如：疫情嚴峻時，為避免傳染風險，以致調解會議無法如期召開；勞務提供地在台灣本島而住居所位於離島，勞工必須負擔高額交通往返成本參加實體會議；勞方畏懼面對雇主及勞方身體不便移動等顯難採取實體調解等情形。

勞動部表示，考量國內近年來網際網路及視訊設備運用已漸趨成熟，且鑑於司法院及部分行政單位也有推動視訊調解的前例，為使勞工能充分運用調解機制爭取應有權利，經與各地方政府及學者專家研商討論後，於今年 7 月 26 日訂定發布「主管機關以視訊方式辦理勞資爭議調解注意事項」。

勞動部進一步說明，注意事項規範的目的在於確保視訊調解會議辦理成效與實體會議品質相同，主要規範視訊調解會議召開時應注意要有完善的視訊設備與網路環境，包含辦理視訊會議前，須確保視訊設備具備同步即時及所有參與人員得以共見共聞之功能。

同時，要求主管機關在視訊調解過程應確保及遵守事項，例如「會議出席人員身分確認」、「會議過程之錄音錄影」、「會議資料之保守秘密義務」等事項，以提醒主管機關辦理視訊調解時所應注意與落實之處，確實保障當事人之權利及調解成立後之效力。